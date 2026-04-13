У северных Курил произошло землетрясение магнитудой 4,8

У побережья северных Курильских островов произошло землетрясение магнитудой 4,8. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на начальника станции «Южно-Сахалинск» Елену Семёнову.

Согласно Семёновой, эпицентр находился в 128 километрах к югу от Северо-Курильска, расположенного на острове Парамушир. Очаг подземного толчка залегал на глубине 51 километра. Обращений о последствиях не поступало.

А ранее землетрясение магнитудой 3,7 было зафиксировано в Чёрном море в 32 километрах от Анапы. К счастью, обошлось без пострадавших и каких-либо разрушений. Жалоб от населения не поступало. Объекты, критически важные для жизнедеятельности и экономики, функционировали в штатном режиме, без каких-либо отклонений.