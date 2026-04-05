В акватории Чёрного моря у берегов Анапы произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой 3,7 произошло в Чёрном море, примерно в 32 км от Анапы, в юго-восточном направлении. К счастью, обошлось без пострадавших и каких-либо разрушений, сообщает оперативный штаб Краснодарского края.

«В акватории Чёрного моря в 32 километрах на юго-восток от береговой линии Анапы произошло землетрясение. Приборы зарегистрировали толчки магнитудой 3,7 на глубине 10 километров», — говорится в сообщении ведомства в канале в MАХ.

Оперативный штаб информирует, что жалоб от населения не поступало. Объекты, критически важные для жизнедеятельности и экономики, функционируют в штатном режиме, без каких-либо отклонений.

