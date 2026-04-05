Над Чёрным морем завис огромный «рулон»

Над акваторией Чёрного моря у побережья Турции сформировалось редкое рулонное облако, которое напоминало гигантскую волну в небе. Об этом сообщила газета Star, отметив, что явление вызвало удивление у очевидцев.

Формирование подобных небесных структур напрямую связано с резкой встречей разнородных воздушных потоков. Когда сталкиваются массы воздуха, имеющие существенные отличия в температуре и уровне насыщенности влагой, возникает завихрение, которое и придаёт облаку вытянутую рулоноподобную форму.

Кадры с редким природным феноменом мгновенно разлетелись по социальным сетям, где пользователи принялись активно обсуждать необычное зрелище. В интернете тут же развернулась бурная полемика: очевидцы наперебой комментировали не только причудливую форму рулонного облака, но и его стремительное скольжение вдоль побережья, выдвигая свои версии и делясь восторгом от увиденного.

