Война на Ближнем Востоке
Владимир Путин
Великий пост

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
5 апреля, 16:54

Над Чёрным морем завис огромный «рулон»

Редкое рулонное облако заметили у берегов Турции

Обложка © Фото © Х / trhaber_com

Над акваторией Чёрного моря у побережья Турции сформировалось редкое рулонное облако, которое напоминало гигантскую волну в небе. Об этом сообщила газета Star, отметив, что явление вызвало удивление у очевидцев.

Формирование подобных небесных структур напрямую связано с резкой встречей разнородных воздушных потоков. Когда сталкиваются массы воздуха, имеющие существенные отличия в температуре и уровне насыщенности влагой, возникает завихрение, которое и придаёт облаку вытянутую рулоноподобную форму.

Кадры с редким природным феноменом мгновенно разлетелись по социальным сетям, где пользователи принялись активно обсуждать необычное зрелище. В интернете тут же развернулась бурная полемика: очевидцы наперебой комментировали не только причудливую форму рулонного облака, но и его стремительное скольжение вдоль побережья, выдвигая свои версии и делясь восторгом от увиденного.

Учёные раскрыли природу долгожданного «запаха весны», и ответ вам не понравится
А ранее стало известно, что самая яркая комета года была уничтожена Солнцем. Выяснилось, что летучие вещества кометы развеялись, а пылевой хвост был оторван и унесён световым давлением. Этот объект принадлежал к семейству Крейца — осколкам гигантской кометы, распавшейся ещё в древности, поэтому его участь была предопределена.

BannerImage
Вероника Бакумченко
  • Новости
  • Турция
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar