Учёные раскрыли природу долгожданного «запаха весны», и ответ вам не понравится

К когда в воздухе появляются первые ароматы талой земли, принято говорить, что «пахнет весной». Но на самом деле химический разбор такого запаха не представляет собой ничего приятного. Об этом Life.ru рассказал учёный, биолог Михаил Воробьёв.

«Действительно, бактерии начинают вести активный образ жизни и вырабатывать особые пахучие вещества, геосмин — это продукты их жизнедеятельности, побочные, они не специально так делают. Именно этим и пахнет весна. И поэтому — не весна даже пахнет, а запах талой земли. Обычно так его называют. Этот запах часто можно почувствовать и в цветочных горшках во время полива: пахнет немножечко тиной, может быть, болотом», — пояснил он.

Во время дождя бактерии тоже активизируются, из-за чего знакомый землистый запах можно почувствовать после ливня. Однако обычные биологические процессы чрезмерно романтизируются в среде обывателей. К слову, запах пота — это тоже результат жизнедеятельности бактерий, и в этом нет ничего удивительного.

«В принципе, любая вода запустила бы эти процессы. Бактерии не могут жить без влаги. В пустыне бактерий очень мало или их практически нет, потому что там нет влаги, и без неё они жить не могут», — подчеркнул биолог.

Если опавший листик подобрать с земли и положить между страниц, то он высохнет, и запах исчезнет — ведь влаги больше нет. Доцент кафедры общей биологии и биоэкологии Государственного университета просвещения Роман Опарин подтвердил, что «запах весны» — это вовсе не поэзия, а обычная химия.

«[Геосмин] вырабатывают почвенные микроорганизмы, прежде всего актиномицеты (нитчатые почвенные бактерии, внешне похожие на грибницу и активно участвующие в разложении органики), а также некоторые цианобактерии (древние фотосинтезирующие бактерии, известные также как «сине-зелёные водоросли»)», — объяснил он.

Человеческий нос при этом работает как сверхчувствительный детектор: мы способны улавливать геосмин в концентрациях, соответствующих буквально нескольким десяткам молекул в кубическом сантиметре воздуха. Это один из самых тонко различаемых запахов в природе, заверил Опарин. Иногда можно услышать красивую версию о том, что наша чувствительность к геосмину напрямую связана с африканской прародиной человека — якобы именно этот запах помогал предкам находить воду. Такая гипотеза, действительно, обсуждается, но на сегодняшний день остаётся одной из возможных интерпретаций, а не строго доказанным фактом, уточнил эксперт.

Кроме того, «запах весны» — это не только геосмин. Он играет важную, но далеко не единственную роль. С научной точки зрения аромат долгожданного тепла — сложная смесь летучих соединений. Он также указывает на пробуждение растений: с повышением температуры активизируется сокодвижение, и в воздухе появляются лёгкие сладковато-древесные ноты — запах свежей коры, почек, берёзового сока.

И запах органики: талая вода запускает активность микроорганизмов в прошлогодней листве, и в воздух выделяются летучие соединения, формирующие характерный запах лесной подстилки.

