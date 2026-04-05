Сгорела в объятиях светила: Самая яркая комета года уничтожена Солнцем

Комета C/2026 A1, которую астрономы называли самой яркой в 2026 году, не пережила сближения с Солнцем. Об её исчезновении 5 апреля сообщили в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.

Самая яркая комета сгорела вблизи Солнца. Видео © Telegram / Лаборатория солнечной астрономии (XRAS)

Небесное тело пропало с радаров сразу после того, как подошло к звезде. Учёные пришли к выводу: комета просто растворилась в солнечной короне. Летучие вещества развеялись, часть крупных обломков, возможно, долетела до поверхности, а пылевой хвост оторвало и унесло световым давлением.

C/2026 A1 открыли первой в этом году, и её судьба была предопределена почти сразу — она принадлежит к семейству Крейца, осколкам гигантской кометы, распавшейся ещё в древности. Часть астрономов рассчитывали, что она станет ярче и её хвост можно будет разглядеть даже днём. Но размеры оказались скромнее, а хвост развивался слабо.

Теперь титул самой яркой перешёл к комете C/2025 R3 (PANSTARRS). Увы, новому фавориту далеко до предшественника ни по яркости, ни по истории происхождения. Тем не менее, в ближайший месяц именно она останется основным объектом для съёмки. Максимальной светимости — примерно третьей звёздной величины — PANSTARRS достигнет в районе 20–23 апреля.

Ранее профессор Гарварда Ави Леб допустил, что комета 3I/ATLAS может оказаться не природным явлением, а рукотворным объектом. Вместе с итальянскими коллегами он изучил снимки с телескопа Hubble и заметил три симметричных потока газа, пыли и льда, бьющих из ядра. Эти струи колеблются с периодом около семи часов и всё время направлены на Солнце — словно кто-то включает двигатели, чтобы удерживать объект в стабильном положении.