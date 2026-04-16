Землетрясение магнитудой 4,4 произошло в Японском море у берегов Приморья

В акватории Японского моря у побережья Приморского края произошло землетрясение магнитудой 4,4. Толчки зафиксировала Геологическая служба США (USGS) около 8 утра по местному времени.

Эпицентр находился в районе Лазовского округа — между посёлком Преображение и селом Валентин. Несмотря на то, что магнитуда 4,4 считается ощутимым подземным толчком, жители близлежащих населённых пунктов не почувствовали никаких колебаний грунта, так как очаг залегал на рекордной глубине: почти 420 километров под уровнем моря.

По данным сервиса Eqalert, координаты эпицентра — 42.842° северной широты и 134.345° восточной долготы. Сейсмособытие зафиксировали 125 станций по всему миру, ближайшая находилась в 243 километрах.

Угрозу цунами в российском регионе не объявляли. Экстренные службы, тем не менее, переведены в режим повышенной готовности для мониторинга возможных повторных толчков.

