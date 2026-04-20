Специальная военная операция
Наводнение в Дагестане
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
20 апреля, 08:22

В Японии объявлена угроза цунами высотой до 3 метров после мощного землетрясения

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Ryan Janssens

В Японии объявили угрозу цунами высотой до 3 метров. Причина — сильное землетрясение в Тихом океане, недалеко от побережья северо-восточного региона Тохоку. Об этом сообщили сейсмологи из Национального метеорологического управления.

Цунами может ударить по берегам северо-восточных префектур Иватэ, Аомори, Мияги, а также по югу острова Хоккайдо. Первые волны скорее всего дойдут до побережья Иватэ уже в ближайшее время.

В акватории Чёрного моря у берегов Анапы произошло землетрясение

Ранее недалеко от побережья островного государства Самоа в Тихом океане произошло землетрясение магнитудой 6,2. Эпицентр находился в 201 километре от столицы Апиа, а очаг залегал на глубине около 10 километров. Сообщений о разрушениях или пострадавших пока нет. Угрозы цунами не объявляли.

Наталья Афонина
  • Новости
  • Япония
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar