В Японии объявлена угроза цунами высотой до 3 метров после мощного землетрясения

В Японии объявили угрозу цунами высотой до 3 метров. Причина — сильное землетрясение в Тихом океане, недалеко от побережья северо-восточного региона Тохоку. Об этом сообщили сейсмологи из Национального метеорологического управления.

Цунами может ударить по берегам северо-восточных префектур Иватэ, Аомори, Мияги, а также по югу острова Хоккайдо. Первые волны скорее всего дойдут до побережья Иватэ уже в ближайшее время.

Ранее недалеко от побережья островного государства Самоа в Тихом океане произошло землетрясение магнитудой 6,2. Эпицентр находился в 201 километре от столицы Апиа, а очаг залегал на глубине около 10 километров. Сообщений о разрушениях или пострадавших пока нет. Угрозы цунами не объявляли.