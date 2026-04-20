Первые волны высотой 70 см достигли Японии на фоне предупреждения о цунами

После землетрясения магнитудой 7,5 к востоку от тихоокеанского побережья японского региона Тохоку волны цунами достигли страны. Первые данные метеорологического управления зафиксировали высоту волн в 70 см в префектуре Иватэ. Об этом сообщает телеканал NHK.

Угроза цунами высотой до 3-х метров объявлена для северо-восточных префектур Мияги, Иватэ, Аомори, а также южного побережья Хоккайдо. Волны зафиксированы в 5–20 км от берега. Жителей прибрежных районов призывают эвакуироваться и держаться подальше от побережья. Информация о разрушениях и пострадавших уточняется.

