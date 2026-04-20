Сейсмолог назвал землетрясение в Японии катастрофическим и ответил, дойдут ли афтершоки до России

Японские власти объявили режим опасности цунами после мощного землетрясения. Эксперты уже называют его катастрофическим, что навевает тревогу о возможных последствиях. Дойдут ли афтершоки и цунами до берегов России, рассказал в беседе с Life.ru старший научный сотрудник ИФЗ РАН, кандидат геолого-минералогических наук, сейсмолог Андрей Стрельников.

«Начнём с глобальной тектоники. Эта территория Японии расположена в Тихоокеанском огненном кольце — месте на планете, где постоянно и систематически происходят сильные землетрясения магнитудой 7 и выше. Это нормальный процесс», — подчеркнул эксперт.

Регионы, где произошло землетрясение в Японии, находятся в префектуре Тохоку. Именно здесь ранее, в 2011 году, случилось одно из крупнейших землетрясений в истории страны магнитудой 9,0 — Великое восточно-японское землетрясение, которое повлекло за собой большое количество жертв, экономические потери и аварию на атомной станции. Этот регион находится в зоне субдукции, где Тихоокеанская плита «ныряет» под Охотскую тектоническую плиту. Там происходят соответствующие подвижки, в результате которых случаются сильные землетрясения. Это зона субдукции, как и во всём Тихоокеанском огненном кольце, только в разных местах, пояснил он.

Что касается последствий. Магнитуда 7,7 — это катастрофическое землетрясение. Но в этот раз, видимо, всё удачно сложилось: землетрясение произошло далеко от побережья и на достаточно хорошей глубине — 18 километров. Тем не менее оно вызвало цунами высотой, по разным оценкам, от 70 до 90 сантиметров, которое дошло до Японии.

К нашим островам тоже может прийти небольшое цунами — небольшая волна. Она распространяется, как правило, во все стороны: по всем побережьям Тихого океана — Северной и Южной Америке, Евразии, Австралии, Океании. Так или иначе, везде придёт небольшая волна (может быть, пара десятков сантиметров, 10–20 см), которая может не представлять угрозы. Но тем не менее об этом объявляют соответствующие органы: МЧС в России и аналогичные службы в зарубежных странах объявляют цунами-опасность в случае сильного землетрясения. Андрей Стрельников Сейсмолог

По его словам, главное, что в данном случае сейчас не было зафиксировано сильных цунами. Однако у таких сильных землетрясений (магнитуда 7,0) чаще всего бывают афтершоки. Они также могут спровоцировать цунами, в чём и заключается главная опасность.

Собеседник напомнил, что совсем недавно, в 2025 году, в конце июля, произошло землетрясение на Камчатке магнитудой 8,8 — на целую единицу выше. Оно также вызвало цунами по всем прибрежным зонам Тихого океана, но, поскольку находилось в океане, не имело катастрофических последствий для населённых пунктов на континентальных и островных частях. Оно тоже находится на территории Огненного кольца — там активная вулканическая деятельность и сильные землетрясения. Это естественно для данного региона.

«Поскольку землетрясение сильное (магнитуда 7,7), можно ожидать афтершоков — повторных толчков меньшей магнитуды. Они могут идти даже до нескольких месяцев. Магнитуда может быть 7, 6, 5, и многие из них также могут провоцировать цунами», — допустил сейсмолог.

Территория находится достаточно далеко, на большом удалении от Камчатки, но Стрельников уверен, что угроза цунами объявлена. Дело в том, что даже небольшая волна в прибрежной зоне несёт угрозу, если кто-то отдыхает, например, в воде. Волна высотой всего 10–20 сантиметров уже может заплеснуться на берег.

«Если после этого землетрясения произойдут афтершоки (либо в том же месте, где был очаг основного землетрясения, либо чуть в стороне), они могут вызвать цунами, которые приведут к некоторым экономическим последствиям», — отметил учёный.

Когда произошло камчатское землетрясение (магнитуда 8,8), афтершоки шли полгода, до зимы. На Камчатке они повторялись с разной магнитудой: 7,5, 7,1, 6,5, 5,5. Многие из них с магнитудой 6,0 и выше были цунамигенными, поэтому часто объявлялась цунами-опасность, заключил он.