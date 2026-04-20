В Японии снизили уровень опасности цунами после землетрясения

Японские власти ослабили режим опасности цунами после мощного землетрясения. Изначально магнитуду оценили в 7,7, затем скорректировали до 7,5.

В ряде районов объявляли прямую угрозу. Сейчас её статус понижен до предупреждения, но расслабляться рано.

Эвакуация затронула более 156 тысяч человек. Она действует в пяти префектурах, включая Хоккайдо, Аомори и Фукусиму.

Эпицентр находился на севере острова Хонсю. Жителей восточного побережья призвали быть готовыми к приходу высоких волн.

На АЭС «Фукусима-1», «Фукусима-2», «Онагава» и «Хигасидори» начали проверки. Специалисты ищут любые неполадки или аномалии.