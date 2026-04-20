Специальная военная операция
Наводнение в Дагестане
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
20 апреля, 13:27

В Японии снизили уровень опасности цунами после землетрясения

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Pavel1964

Японские власти ослабили режим опасности цунами после мощного землетрясения. Изначально магнитуду оценили в 7,7, затем скорректировали до 7,5.

В ряде районов объявляли прямую угрозу. Сейчас её статус понижен до предупреждения, но расслабляться рано.

Эвакуация затронула более 156 тысяч человек. Она действует в пяти префектурах, включая Хоккайдо, Аомори и Фукусиму.

Эпицентр находился на севере острова Хонсю. Жителей восточного побережья призвали быть готовыми к приходу высоких волн.

На АЭС «Фукусима-1», «Фукусима-2», «Онагава» и «Хигасидори» начали проверки. Специалисты ищут любые неполадки или аномалии.

Напомним, после землетрясения магнитудой побережья Тохоку в Японии объявили угрозу цунами высотой до 3 метров. Волны достигли страны: в префектуре Иватэ зафиксировали цунами высотой 70 см. В Японии из-за мощного землетрясения было эвакуировано более 156 тысяч человек. Пострадали два человека: 20-летняя девушка в Аомори и 80-летний мужчина, сломавший ногу.

Все о ЧП, катастрофах и работе экстренных служб — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

Анастасия Никонорова
  • Новости
  • Япония
  • ЧП
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar