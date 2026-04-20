В Японии снизили уровень опасности цунами после землетрясения
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Pavel1964
Японские власти ослабили режим опасности цунами после мощного землетрясения. Изначально магнитуду оценили в 7,7, затем скорректировали до 7,5.
В ряде районов объявляли прямую угрозу. Сейчас её статус понижен до предупреждения, но расслабляться рано.
Эвакуация затронула более 156 тысяч человек. Она действует в пяти префектурах, включая Хоккайдо, Аомори и Фукусиму.
Эпицентр находился на севере острова Хонсю. Жителей восточного побережья призвали быть готовыми к приходу высоких волн.
На АЭС «Фукусима-1», «Фукусима-2», «Онагава» и «Хигасидори» начали проверки. Специалисты ищут любые неполадки или аномалии.
Напомним, после землетрясения магнитудой побережья Тохоку в Японии объявили угрозу цунами высотой до 3 метров. Волны достигли страны: в префектуре Иватэ зафиксировали цунами высотой 70 см. В Японии из-за мощного землетрясения было эвакуировано более 156 тысяч человек. Пострадали два человека: 20-летняя девушка в Аомори и 80-летний мужчина, сломавший ногу.
Все о ЧП, катастрофах и работе экстренных служб — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.