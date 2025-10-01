Раскрыты слова Ванги о судьбах России и Запада в 2026 году

Болгарская ясновидящая Ванга оставила человечеству предсказания на 2026 год. Прорицательница умерла в 1996 году, но её слова о будущем часто сбывались, что подогревает интерес к Ванге и в наши дни, когда обстановка в мире остаётся напряжённой. Предсказания ясновидящей на будущий год собрала в одном материале газета «Известия».

Так, Ванга говорила, что после 2025 года Земля будет содрогаться от землетрясений, а вода «поглотит многие берега», что, видимо, означает цунами. По её словам, катаклизмы на планете начнут усиливаться, и климат претерпит изменения, в частности часть стран окажется в «адской жаре». Кроме того, неспокойной будет геополитическая обстановка. В 2026 году, по её мнению, начнутся военные обострения в разных уголках планеты, люди столкнутся с дефицитом воды и еды, а также начнутся социальные потрясения.

А вот в науке человечество сделает огромный прорыв: технологии достигнут небывалых высот, хотя именно это может таить в себе опасности, уверяла Ванга. По её словам, учёные смогут «приручить невидимые силы» и сделать открытия, которые перевернут медицину и коммуникацию. Что касается России, то она столкнётся с трудностями в экономике «из-за внешних сил». Однако наша страна продолжит укрепляться на мировой арене, возрождаться духовно и укреплять свою идентичность, отметила Ванга.

Ранее индийскую прорицательницу озарило новое пророчество о сроке окончания СВО и судьбе Украины. По её словам, боевые действия завершатся в следующем году. Она также рассказала о «глубокой трансформации» России, усилении её экономики и росте суверенитета. Наша страна станет примером для всего мира, уверена мистик. А вот Украину ждёт менее завидная судьба. Если она «не сделает выводы», то исчезнет как государство.