21 апреля, 04:38

В Ростовской области из-за атаки БПЛА повреждены дома и контактная сеть

Ночь в Ростовской области выдалась тяжёлой. Регион вновь подвергся массированной воздушной атаке со стороны вооружённых формирований Украины. Силы ПВО отразили и уничтожили более четырёх десятков украинских беспилотников. Цели летели на Таганрог и 11 районов. Об этом утром 21 апреля сообщил губернатор Юрий Слюсарь.

Список атакованных территорий внушительный: Родионово-Несветайский, Мясниковский, Аксайский, Азовский, Шолоховский, Миллеровский, Октябрьский (сельский), Каменский, Кашарский, Милютинский и Тарасовский районы.

Жертв, к счастью, нет. Но разрушения есть. В Аксайском районе, в посёлке Реконструктор, обломки дронов повредили остекление в двух домах. Кое-где частично разрушена кровля. Глава региона пообещал помочь жителям с устранением последствий.

Но самое серьёзное ЧП произошло в районе посёлка Персиановский Октябрьского района. Там была нарушена работа контактной сети железной дороги. Движение поездов пришлось остановить. На север – в районе станции Новочеркасск. На юг – в районе станции Каменоломни. В общей сложности задержали семь составов. К утру питание контактной сети восстановили и поезда пошли.

Ранее Life.ru писал, что силы ПВО за минувшую ночь уничтожили 97 украинских беспилотников над российскими регионами. Дроны сбивали над Астраханской, Белгородской, Волгоградской, Воронежской, Курской, Ростовской, Самарской, Саратовской областями и Чёрным морем.

Юния Ларсон
