20 апреля, 23:23

Вмешательство привело к повреждению контактной сети на ж/д в Ростовской области

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Sterling Images

Вечером 20 апреля на станции Персиановка в Ростовской области произошло ЧП. В результате постороннего вмешательства была повреждена контактная сеть. Движение поездов приостановили.

На место направили аварийные бригады железнодорожников и восстановительный поезд. Сотрудники СКЖД уже работают над устранением последствий.

Задерживаются как минимум 15 составов. Время опоздания – до трёх часов. В списке – поезда, следующие из Москвы, Санкт-Петербурга, Перми, Самары, Нижнего Новгорода в Кисловодск, Новороссийск, Адлер, Симферополь и Анапу.

Курсирование пригородных поездов не отменяется. Пассажирам, задерживающимся в пути более четырёх часов, предоставят бутилированную воду и питание.

«Сотрудники поездных бригад оказывают необходимое содействие пассажирам», – сообщили в пресс-службе Северо-Кавказской железной дороги.

Оперативную информацию о движении поездов можно узнать по бесплатному телефону Центра поддержки клиентов ОАО «РЖД»: 8-800-775-00-00.

Ранее Life.ru писал, что в Ульяновской области после схода вагонов поезда в больницах остаются 23 человека, из них пятеро детей. Один взрослый в тяжёлом состоянии. Медики проводят консультации с федеральными специалистами. Система здравоохранения работает в усиленном режиме.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

Юния Ларсон
