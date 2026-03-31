На Урале трое подростков получили сроки за теракт на железной дороге

В Свердловской области Центральный окружной военный суд приговорил троих подростков из Первоуральска к шести годам колонии каждого за теракт на железной дороге. Данную информацию передали в СУ на транспорте СК РФ.

В Свердловской области троих подростков осудили за теракт на железной дороге.

В июле 2024 года молодые люди за деньги подожгли два релейных шкафа на перегоне Первоуральск — Подволошная. За преступление интернет-вербовщики перевели им 40 тысяч рублей, а ущерб РЖД превысил 1,3 миллиона. Двоим на момент вынесения приговора было 16 лет — они отправятся в воспитательную колонию, третий, которому уже исполнилось 18, — в колонию общего режима. Деньги, полученные за поджог, конфискованы.

В ходе следствия ущерб полностью возместили законные представители несовершеннолетних. Уголовное дело в отношении заказчиков выделено в отдельное производство.

Ранее суд также вынес приговоры трём жителям региона, которые знали о готовящемся преступлении, но не сообщили в правоохранительные органы. Им назначили штрафы по статье о несообщении о преступлении.

Ранее Второй Западный окружной военный суд приговорил жителя Подмосковья к 18 годам колонии за госизмену и подготовку теракта на железной дороге в Домодедово. С января 2024 по февраль 2025 года представитель Главного управления разведки Минобороны Украины создал террористическое сообщество, в которое вошёл фигурант. Заговорщики планировали устроить теракт на станции «309 км» в Домодедово, установив на рельсах сбрасывающий башмак, что могло привести к крушению поезда и многочисленным жертвам.