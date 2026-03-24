Передававший Киеву данные о ВС РФ крымчанин получил 16 лет колонии за госизмену

Верховный Суд Республики Крым вынес приговор жителю Джанкойского района, назначив ему 16 лет лишения свободы в колонии за государственную измену. Информация об этом поступила от региональной прокуратуры.

Установлено, что осужденный, будучи противником спецоперации, вступил в контакт с представителем СБУ и получил задание по сбору данных о расположении вооружения, техники и оборонительных сооружений.

«Находясь в Советском районе, подсудимый собрал сведения о передвижении колоны военной техники. Данные он передал представителю иностранного государства для использования против интересов РФ», — говорится в сообщении прокуратуры.

Итог для мужчины – 16 лет за решёткой в колонии строгого режима, а затем еще полтора года под надзором.

