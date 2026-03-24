Стельки-взрыватели и заминированные игрушки: В ФСБ рассказали о новой тактике агентов Киева

Противник демонстрирует повышенную степень изощренности, интегрируя взрывные устройства в обыденные предметы, что существенно увеличивает угрозу для гражданского населения. Об этом рассказал ветеран органов безопасности Андрей Пирожков.

«Современные взрывные устройства умело маскируются иностранными спецслужбами под обычные бытовые предметы, такие как электроника, игрушки, парфюмерная продукция или даже церковная утварь. Противник действует более изощрённо, встраивая взрывные устройства в предметы повседневного пользования, что усложняет их обнаружение и повышает риск для граждан», — предупредил он.

По словам Пирожкова, эти устройства содержат скрытые компоненты, такие как пластиковая взрывчатка, бескорпусные схемы и радиодетали. Некоторые из них могут управляться дистанционно через GSM или радиосвязь, а также оснащены датчиками движения, реагирующими на попытки вскрытия или перемещения.

Он также отметил, что украинские спецслужбы координируют действия подрывников удаленно, используя иностранные мессенджеры вроде Telegram и WhatsApp. Пирожков добавил, что отказ владельцев этих платформ сотрудничать с российскими правоохранительными органами затрудняет своевременное выявление преступников.

ФСБ России ранее сообщила о пресечении попытки переброски взрывчатки. Оперативники задержали иностранца, который, по заданию Киева получил в Москве посылку с 504 самодельными взрывными устройствами. Примечательно, что взрывчатка была тщательно замаскирована под стельки с подогревом для обуви. В ФСБ подчеркнули, что эти замаскированные устройства предназначались для использования против военнослужащих в зоне СВО.