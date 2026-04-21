Силы ПВО за ночь сбили 97 украинских беспилотников над регионами РФ

Очередную массированную атаку дронов на российские регионы осуществили вооружённые формирования Украины в ночь на вторник, 21 апреля. Силы противовоздушной обороны России уничтожили и перехватили 97 украинских беспилотников над несколькими регионами. Об этом сообщили в Минобороны страны.

Дроны самолётного типа сбивали в период с 20:00 20 апреля до 07:00 21 апреля. География – впечатляющая. В списке: Астраханская, Белгородская, Волгоградская, Воронежская, Курская, Ростовская, Самарская, Саратовская области и акватория Чёрного моря.

Ранее Life.ru писал, что минувшей ночью ВСУ пытались атаковать промышленное предприятие в Самарской области. По данным губернатора Вячеслава Федорищева, погибших и пострадавших нет. На местах падения беспилотников работают оперативные службы.