Над Севастополем силы ПВО сбили две воздушные цели

Вечером 21 апреля военные отражают атаку украинских вооружённых формирований на Севастополь. Над городом работают силы ПВО и мобильные огневые группы. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.

«По предварительной информации, сбито две воздушных цели в районе проспекта Генерала Острякова и Андреевки», – заявил он.

Спасательная служба Севастополя подтвердила, что гражданские объекты не пострадали. Разрушений на земле и жертв нет.

Ранее Life.ru писал о массированной ночной атаке на Ростовскую область. Силы ПВО уничтожили более четырёх десятков беспилотников, обломки дронов повредили остекление двух домов в Аксайском районе и частично разрушили кровлю. В Октябрьском районе из-за нарушения контактной сети пришлось останавливать движение семи поездов.