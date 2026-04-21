Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

21 апреля, 19:20

Над Севастополем силы ПВО сбили две воздушные цели

Обложка © Минобороны России

Обложка © Минобороны России

Вечером 21 апреля военные отражают атаку украинских вооружённых формирований на Севастополь. Над городом работают силы ПВО и мобильные огневые группы. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.

«По предварительной информации, сбито две воздушных цели в районе проспекта Генерала Острякова и Андреевки», – заявил он.

Спасательная служба Севастополя подтвердила, что гражданские объекты не пострадали. Разрушений на земле и жертв нет.

Минобороны: ПВО отразила атаку 39 дронов ВСУ на четыре региона России
Минобороны: ПВО отразила атаку 39 дронов ВСУ на четыре региона России

Ранее Life.ru писал о массированной ночной атаке на Ростовскую область. Силы ПВО уничтожили более четырёх десятков беспилотников, обломки дронов повредили остекление двух домов в Аксайском районе и частично разрушили кровлю. В Октябрьском районе из-за нарушения контактной сети пришлось останавливать движение семи поездов.

Юния Ларсон
