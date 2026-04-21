Минобороны: ПВО отразила атаку 39 дронов ВСУ на четыре региона России

39 дронов ВСУ сегодня днём пытались атаковать объекты на территории РФ, однако были уничтожены системами ПВО. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«21 апреля т. г. в период с 08:00 до 17:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 39 украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа над территориями Белгородской, Курской, Брянской областей и Республики Крым», — сказано в публикации.

Прошлой ночью беспилотники ВСУ атаковали Ростовскую область. По данным властей региона, системы ПВО сбили 40 БПЛА противника.

Ранее Life.ru рассказывал, что при атаке украинских беспилотников по Белгородской области пострадали два человека. Позже их отвезли в больницу, где врачи диагностировали минно-взрывную травму и слепое осколочное ранение ноги.