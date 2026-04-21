21 апреля, 14:49

Минобороны: ПВО отразила атаку 39 дронов ВСУ на четыре региона России

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / ivkovmark

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / ivkovmark

39 дронов ВСУ сегодня днём пытались атаковать объекты на территории РФ, однако были уничтожены системами ПВО. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«21 апреля т. г. в период с 08:00 до 17:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 39 украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа над территориями Белгородской, Курской, Брянской областей и Республики Крым», — сказано в публикации.

Прошлой ночью беспилотники ВСУ атаковали Ростовскую область. По данным властей региона, системы ПВО сбили 40 БПЛА противника.

В Туапсе повреждены 23 дома и 5 социальных объектов из-за атак ВСУ

Ранее Life.ru рассказывал, что при атаке украинских беспилотников по Белгородской области пострадали два человека. Позже их отвезли в больницу, где врачи диагностировали минно-взрывную травму и слепое осколочное ранение ноги.

Владимир Озеров
