В Туапсе повреждены 23 дома и 5 социальных объектов из-за атак ВСУ

В Туапсе при атаках беспилотников повреждения получили 23 жилых дома и пять социальных объектов. Об этом сообщил начальник районного управления по делам ГО и ЧС Евгений Шевченко.

«Повреждены 7 частных домов, 16 многоквартирных и 5 социальных объектов», — сказал он ТАСС.

Ранее сообщалось, что в ночь на 20 апреля Туапсе вновь подвергся атаке беспилотников. В результате ударов пострадали объекты городской и портовой инфраструктуры: в зданиях выбило окна, а на территории порта возник пожар. По последним данным, один человек погиб, ещё трое получили травмы.