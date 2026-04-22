ВСУ атаковали дронами Сызрань, работает ПВО

ВСУ атаковали беспилотниками Сызрань в Самарской области. Над городом воют сирены. Противовоздушные системы активно сбивают украинские БПЛА. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Местные жители рассказали детали происшествия. Сильные взрывы начали греметь около трёх ночи по местному времени. Уже слышно более десятка хлопков. Очевидцы заметили в небе дроны. Периодически раздаётся громкая стрельба. Вспышки озаряют небо.

Официальной информации о последствиях атаки пока нет. Спасатели и власти не комментировали ситуацию.