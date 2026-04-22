ВСУ атаковали дронами Сызрань, работает ПВО
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / paparazzza
ВСУ атаковали беспилотниками Сызрань в Самарской области. Над городом воют сирены. Противовоздушные системы активно сбивают украинские БПЛА. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
Местные жители рассказали детали происшествия. Сильные взрывы начали греметь около трёх ночи по местному времени. Уже слышно более десятка хлопков. Очевидцы заметили в небе дроны. Периодически раздаётся громкая стрельба. Вспышки озаряют небо.
Официальной информации о последствиях атаки пока нет. Спасатели и власти не комментировали ситуацию.
Ранее Росавиация ввела ограничения на приём и выпуск самолётов в Самаре и Ульяновске. Воздушное пространство над регионами закрыли около двух часов ночи по московскому времени.
Больше новостей о специальной военной операции — читайте в разделе «СВО» на Life.ru.