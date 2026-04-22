Число закрытых аэропортов в России увеличилось до шести

Росавиация расширила список аэропортов с ограничениями на полёты. Теперь ограничительные меры действуют в Ульяновске и Самаре. Ведомство опубликовало сообщение около двух часов ночи. Таким образом, количество закрытых аэропортов в России ночью 22 апреля достигло шести.

В Росавиации сообщили, самарский аэропорт Курумоч и ульяновский Баратаевка ввели временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов из соображений безопасности. Сроки возобновления работы аэродромов зависят от ситуации с безопасностью в регионах. Пассажирам стоит следить за информацией на электронных табло аэровокзалов. Не исключены изменения в расписании рейсов.