Число закрытых аэропортов в России увеличилось до шести
Росавиация расширила список аэропортов с ограничениями на полёты. Теперь ограничительные меры действуют в Ульяновске и Самаре. Ведомство опубликовало сообщение около двух часов ночи. Таким образом, количество закрытых аэропортов в России ночью 22 апреля достигло шести.
В Росавиации сообщили, самарский аэропорт Курумоч и ульяновский Баратаевка ввели временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов из соображений безопасности. Сроки возобновления работы аэродромов зависят от ситуации с безопасностью в регионах. Пассажирам стоит следить за информацией на электронных табло аэровокзалов. Не исключены изменения в расписании рейсов.
Ранее аналогичные меры ввели в аэропортах Волгограда и Саратова. Также остаются закрытыми авиагавани Тамбова и Пензы. Все шесть воздушных гаваней временно не принимают и не отправляют самолёты.
