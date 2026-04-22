Аэропорты Волгограда и Саратова временно закрыли для полётов

Росавиация сообщила о новых мерах безопасности в воздушном пространстве. Аэропорты Волгограда и Саратова временно ограничили приём и выпуск самолётов. Правила вступили в силу после полуночи 22 апреля.

В сообщении говорится — авиагавань Волгоград и авиаузел Саратов (Гагарин) ввели временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов. Ведомство пояснило, что ограничения нужны для обеспечения безопасности полётов. О дальнейшей работе воздушных гаваней сообщат дополнительно.

Ранее Life.ru писал, что над Севастополем отразили атаку украинских беспилотников. Системы ПВО и мобильные группы работали над морем и в разных районах региона. Всего сбили пять БПЛА.