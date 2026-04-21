Самолёт «Азимут» экстренно сел в Волгограде из-за самочувствия пассажирки

Самолёт авиакомпании «Азимут», летевший из Москвы в Тбилиси, совершил экстренную посадку в Волгограде. Причиной стало ухудшение самочувствия одной из пассажирок. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе международного аэропорта Волгограда.

Борт приземлился на запасном аэродроме. К месту оперативно прибыла бригада скорой помощи, действовавшая по установленным регламентам. Женщине оказали необходимую медицинскую помощь. По имеющимся данным, её состояние оценивается как удовлетворительное, угрозы жизни нет.

После завершения всех процедур самолёт готовится продолжить маршрут. Задержка вылета составила несколько часов. Пассажиры ожидают возобновления перелёта. Авиакомпания принесла извинения за доставленные неудобства.