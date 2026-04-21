Самолёт «Азимут» экстренно сел в Волгограде из-за самочувствия пассажирки
© Shutterstock / FOTODOM / leungchopan
Самолёт авиакомпании «Азимут», летевший из Москвы в Тбилиси, совершил экстренную посадку в Волгограде. Причиной стало ухудшение самочувствия одной из пассажирок. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе международного аэропорта Волгограда.
Борт приземлился на запасном аэродроме. К месту оперативно прибыла бригада скорой помощи, действовавшая по установленным регламентам. Женщине оказали необходимую медицинскую помощь. По имеющимся данным, её состояние оценивается как удовлетворительное, угрозы жизни нет.
После завершения всех процедур самолёт готовится продолжить маршрут. Задержка вылета составила несколько часов. Пассажиры ожидают возобновления перелёта. Авиакомпания принесла извинения за доставленные неудобства.
Накануне Airbus A321, летевший из Санкт-Петербурга в Стамбул, экстренно приземлился в Румынии, с которой с 2022 года отсутствует авиасообщение. Сигнал бедствия подали через два часа после взлёта из-за ухудшения состояния пассажира. К сожалению, он скончался. Умершим оказался народный артист России, главный дирижёр Симфонического оркестра Санкт-Петербурга Сергей Стадлер.
