20 апреля, 19:36

На экстренно севшем в Румынии борту из Петербурга умер дирижёр Сергей Стадлер

Сергей Стадлер. Обложка © Московская государственная консерватория / Д. Рылов

В самолёте из Петербурга, который экстренно сел в Бухаресте, умер народный артист России, главный дирижер Симфонического оркестра Санкт‑Петербурга Сергей Стадлер. О его смерти сообщила пресс-служба администрации города.

Стадлеру стало плохо во время рейса в Стамбул. Экипаж принял решение экстренно приземлиться в Румынии. Спасти музыканта не удалось. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов принёс соболезнования родным дирижёра.

Сергей Стадлер родился в 1962 году в Ленинграде. Он учился в Специальной музыкальной школе при Ленинградской консерватории. Затем окончил саму консерваторию экстерном за три с половиной года. Позже прошёл аспирантуру Московской консерватории.

Музыкант много гастролировал за рубежом. В 1986 году в Германии он получил приз за лучшую критику года. В тот период Стадлер выступал с концертами в Японии и Китае. В 1995 году он стал первым музыкантом, который играл на скрипке Никколо Паганини «Il Cannone» Гварнери дель Джезу в открытых концертах в Петербурге.

Актёр из фильма «Звёздный десант» Патрик Малдун умер в 57 лет
Актёр из фильма «Звёздный десант» Патрик Малдун умер в 57 лет

Как сообщал Life.ru, псажирский Airbus A321 турецкой авиакомпании Pegasus подал сигнал бедствия через два часа после вылета. Рейс следовал из Петербурга в Стамбул. Позже выяснилось, что причиной экстренной посадки в Румынии стало резкое ухудшение состояния одного из пассажиров.

Лия Мурадьян
