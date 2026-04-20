Севший в Румынии борт из Петербурга запросил посадку из-за умирающего пассажира

Причиной экстренной посадки рейса Петербург — Стамбул в Румынии стало ухудшение состояния одного из пассажиров, сообщает Baza. Сейчас решается вопрос о его госпитализации.

Airbus A321 с российскими туристами на борту произвел посадку в Бухаресте, так как во время полёта состояние одного из пассажиров стало стремительно ухудшаться. СЕйчас на борт поднялись медики.

Напомним, пассажирский Airbus A321 турецкой авиакомпании Pegasus, следующий из Санкт-Петербурга в Стамбул, совершил экстренную посадку в Бухаресте. Судно подало сигнал бедствия через 2 часа после вылета. При этом регулярное авиасообщение между Россией и Румынией приостановили в 2022 году — страна не принимает и не отправляет прямые рейсы, однако из-за нештатной ситуации самолёт всё-таки смог сесть на территории страны-члена ЕС.