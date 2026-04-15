Молния пробила обшивку: самолёт Пермь — Сочи сняли с рейсов после посадки

Самолёт Boeing-737 авиакомпании «Россия», выполнявший рейс из Перми в Сочи, попал под удар молнии при заходе на посадку. Об этом сообщил телеграм-канал «Авиаторщина». Инцидент произошёл утром в районе сочинского аэродрома. По данным источника, на скорости около 330 км/ч экипаж зафиксировал яркую вспышку рядом с воздушным судном во время выпуска механизации крыла.

Командир доложил, что после проверки двигателей и бортовых систем серьёзных сбоев не обнаружено. В итоге было принято решение продолжить снижение и посадку. Уже после рейса при осмотре нашли повреждения. Сообщается о шести сквозных отверстиях в обшивке фюзеляжа, а также следах воздействия электричества на носовом обтекателе и антенне.

Самолёт временно отстранили от полётов до завершения внепланового ремонта. По данным источника, в тот же период от грозы могли пострадать и другие лайнеры, следовавшие в Сочи.