Четыре мирных жителя ранены в Белгородской области при атаках ВСУ

Белгородская область вновь подверглась ударам украинских беспилотников. Пострадали четыре мирных жителя в Шебекинском и Белгородском округах, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

В селе Маломихайловка Шебекинского округа FPV-дрон атаковал легковой автомобиль, машины была полностью уничтожена. Ранения получили трое мужчин, один из них — в тяжёлом состоянии, у него травматические ампутации руки и ноги. У двоих других — минно-взрывные травмы и осколочные ранения рук и ног. Пострадавшие доставлены в Шебекинскую ЦРБ.

Авто уничтожено огнём в селе Маломихайловка. Фото © Telegram / Настоящий Гладков

В городе Шебекино беспилотник ударил по частному дому, повредив крышу и потолок. Женщина получила баротравму и множественные слепые осколочные ранения грудной клетки, спины и плеча. Её бригада скорой помощи транспортирует в Шебекинскую ЦРБ.

Дом, повреждённый в результате атаки БПЛА в Шебекино. Фото © Telegram / Настоящий Гладков

Два автомобиля повреждены в результате атаки БПЛА в Шебекино. Фото © Telegram / Настоящий Гладков

«Кроме того, в Шебекино от ударов дронов повреждены два автомобиля, ограждение и остекление одного из помещений на территории предприятия, кровля и забор частного домовладения», — говорится в сообщении.

Село Новая Таволжанка подверглось двум обстрелам. В шести частных домах выбиты окна, повреждены фасады, кровли и заборы. От атак трёх дронов в одном из домов выбиты окна и пробита кровля, на социальном объекте повреждены остекление, фасад и кровля. Кроме того, в селе Графовка после обстрела различные повреждения зафиксированы в семи частных домах: выбиты окна, посечены заборы, фасады и кровли.

В селе Таврово Белгородского округа беспилотник атаковал инфраструктурный объект и повредив оборудование, один грузовой и шесть легковых автомобилей, коммерческий объект и частный дом. В посёлке Политотдельский дрон также ударил по объекту торговли — пробита кровля.

Объект торговли, пострадавший посёлке Политотдельский. Фото © Telegram / Настоящий Гладков

В селе Никольское от удара беспилотника выбиты окна частного дома. На данный момент вся информация о состоянии пострадавших и характере разрушений уточняется.

Ранее сообщалось, что за двенадцать часов российские средства противовоздушной обороны сбили 11 украинских беспилотников самолётного типа. В период с 08:00 до 20:00 по московскому времени дроны были уничтожены над Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской областями, Республикой Крым, а также над акваторией Чёрного моря.