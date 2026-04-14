Средства ПВО сбили 11 украинских БПЛА на 5 регионами России за 12 часов

За двенадцать часов средства противовоздушной обороны сбили 11 украинских беспилотников над российскими регионами. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

В период с 08:00 до 20:00 по московскому времени были перехвачены и ликвидированы 11 вражеских БПЛА самолётного типа. Дроны уничтожили над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской областей, Республики Крым, а также над акваторией Чёрного моря.

Ночью Липецкая область подверглась атаке беспилотников — в Ельце на улице Черокманова погибла женщина. Ещё пять человек пострадали, четверым из них потребовалась госпитализация. Обломками дронов выбило окна в нескольких жилых домах.