В Свердловской области ввели упреждающий режим из-за угрозы атаки БПЛА

В Свердловской области был введён упреждающий режим реагирования в связи с возможной угрозой атаки беспилотников. Об этом сообщил Департамент информационной политики региона, объявив предупреждение о беспилотной опасности.

Спецслужбы мониторят ситуацию. Возможны временные ограничения мобильного интернета. Государственные учреждения работают в штатном режиме, на каждом предприятии действует свой порядок действий на случай внештатной ситуации.

Жителей просили следить за официальными оповещениями и быть готовыми действовать по инструкции. В настоящее время упреждающий режим реагирования уже снят.

Ранее сообщалось, что российские средства ПВО отразили массированную ночную атаку ВСУ: 15 апреля сбито 85 украинских беспилотников. БПЛА уничтожены над Белгородской, Воронежской, Ростовской, Самарской, Саратовской областями, Крымом, а также акваториями Азовского и Чёрного морей. Над Анапой взрывы гремели со стороны моря, местные жители насчитали шесть-семь взрывов.