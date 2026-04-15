15 апреля, 08:54

Генпрокурор Гуцан: Число терактов в России удвоилось из-за атак БПЛА и обстрелов

Обложка © ТАСС / Дмитрий Ягодкин

В прошлом году в России вдвое выросло количество терактов из-за беспилотных и артиллерийских атак. Об этом сообщил генеральный прокурор Александр Гуцан.

«Число терактов увеличилось вдвое главным образом за счёт беспилотных и артиллерийских атак», — заявил глава надзорного ведомства, выступая в Совфеде.

В ответ на угрозы прокуроры потребовали от владельцев промышленных и энергетических предприятий усилить охрану периметра. Бизнес закупил доступные средства защиты и оборудование для радиоэлектронной борьбы. Однако, как заявил Гуцан, с учётом продолжающихся налётов дронов, принятых мер пока недостаточно.

Отдельное внимание он уделил интернет-пространству. Из-за роста экстремизма, который часто распространяется через Сеть, Роскомнадзор по требованию прокуратуры заблокировал 62 тысячи сайтов и страниц.

Также Гуцан отметил борьбу с нежелательными структурами. На сегодняшний день в реестр внесено 346 иностранных и международных организаций. Их деятельность, по данным ведомства, нацелена на расшатывание политической обстановки и продвижение деструктивной идеологии среди молодёжи.

Підросток из Томской области получил 6,5 года колонии за теракт по заказу СБУ

Ранее президент РФ Владимир Путин поручил Генпрокуратуре усилить работу по борьбе с преступностью, сделав акцент на правонарушениях среди несовершеннолетних. В ходе расширенного заседания коллегии ведомства глава государства подчеркнул необходимость наращивания профилактической работы, чтобы предотвращать противоправные действия в молодёжной среде.

