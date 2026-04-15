Подросток из Томской области получил 6,5 года колонии за теракт по заказу СБУ

Окружной военный суд Томской области приговорил несовершеннолетнего жителя региона к 6,5 года лишения свободы. Подростка признали виновным в государственной измене и покушении на совершение теракта на железной дороге по заказу СБУ.

Как сообщили в телеграм-канале 2-го Восточного окружного военного суда, юный преступник готовил диверсию на участке железнодорожных путей. Суд учёл особенности уголовной ответственности несовершеннолетних.

«Суд с учётом особенностей уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних назначил по совокупности преступлений наказание в виде лишения свободы на срок 6 лет 6 месяцев с отбыванием наказания в воспитательной колонии», – говорится в сообщении.

Ранее Life.ru писал, что житель Подмосковья Николай Маковский получил 18 лет колонии за подготовку аналогичного теракта в Домодедово. Он входил в террористическое сообщество, организованное представителем ГУР МО Украины. Маковский должен был установить на рельсах сбрасывающий башмак, что могло привести к крушению поезда и многочисленным жертвам. Мужчина был задержан и отрицал свою вину, утверждая, что дело против него сфабриковано.