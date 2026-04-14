Российский суд дал 12 лет украинцу по делу о попытке подрыва поста ВС РФ

Южный окружной военный суд приговорил гражданина Украины Андрея Гулая к 12 годам лишения свободы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителей суда.

По версии следствия, мужчина собирался подорвать тыловой наблюдательный пост ВС РФ в Херсонской области. Утверждается, что на момент произошедшего он был в состоянии алкогольного опьянения. Гулай взял взрывное устройство и направился к объекту. По данным стороны обвинения, его целью был подрыв поста и причинение смерти российским военнослужащим.

Довести задуманное до конца он не смог. На подходе к месту его обнаружили и задержали.

Суд назначил ему 12 лет колонии строгого режима. Первые три года он должен провести в тюрьме.

Подобные дела в последнее время рассматриваются регулярно. Суды сообщают о приговорах по эпизодам, связанным с попытками диверсий, подготовкой атак или передачей информации, и нередко фигурантам назначают длительные сроки лишения свободы. Так, Тамбовский суд недавно покарал засланца Киева за подготовку взрыва, а житель Комсомольска-на-Амуре сядет на 21 год за шпионаж и подготовку теракта.