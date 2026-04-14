На площадке АЭС «Бушер» остались 20 работников Росатома

На площадке АЭС «Бушер» в Иране продолжают оставаться 20 работников Росатома. Об этом на брифинге в Каире заявил гендиректор госкорпорации Алексей Лихачев.

По его словам, в ночь на 14 апреля с территории станции эвакуировали еще 108 человек. Эта группа в 5:30 выехала из Исфахана в сторону ирано-армянской границы.

Лихачев уточнил, что на объекте остались руководитель филиала, его заместители, сотрудники блока безопасности и технические инженеры. Их задача — следить за сохранностью жилого городка, механизмов и всей строительной площадки.

Он также отметил, что иранская сторона тоже вывела с объекта рабочих и инженеров. На месте, по его словам, осталась только охрана.

В Росатоме заявили, что параллельно хотят сохранить готовность к возвращению на стройку. По словам Лихачева, иранские партнеры просят не останавливать проект и быть готовыми к продолжению работ на втором и третьем блоках станции.

Глава госкорпорации добавил, что эвакуированные сотрудники прибудут в Москву через Ереван. Там они будут ждать итогов переговоров и завершения военного конфликта.

Напомним, АЭС «Бушер» четыре раза подвергалась авиаударам американо-израильской коалиции. В результате одного из таких налётов погиб сотрудник станции, в связи с чем глава МИД РФ Сергей Лавров выразил соболезнования иранскому коллеге Аббасу Аракчи. Эвакуация персонала с иранского объекта в её основной фазе развернулась 4 апреля.