Специальная военная операция
Наводнение в Дагестане
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
14 апреля, 13:29

«Команда в стрессе»: Капитан рассказал о судах, застрявших в Ормузском проливе

Обложка © GPTChat

Капитан одного из судов, застрявших в Ормузском проливе после начала конфликта в Иране, рассказал о сложной обстановке на борту. Интервью с моряком публикует RT.

«В головах у нас были разные мысли… моя команда была в стрессе, переживала», — отметил капитан Раман Капур.

По его словам, после провала мирных переговоров ситуация заметно ухудшилась. Настроения на судне менялись от тревоги до относительного спокойствия, особенно в периоды временного перемирия. Капур подчеркнул, что длительное нахождение в зоне напряжённости оказывает серьёзное психологическое давление на экипаж, который вынужден работать в условиях неопределённости.

«Опасно и безответственно»: Китай встревожен из-за блокады Ормузского пролива

Напомним, президент США Дональд Трамп после провала переговоров с Ираном объявил о введении морской блокады иранских портов с 14 апреля. Глава Белого дома заявил, что любые суда, оказавшиеся рядом с блокируемой акваторией, подвергнутся мгновенному удару.

Самые важные новости о конфликте на Ближнем Востоке — в специальном разделе Life.ru.

Александра Мышляева
  • Новости
  • США
  • Война на Ближнем Востоке
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar