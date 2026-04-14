«Команда в стрессе»: Капитан рассказал о судах, застрявших в Ормузском проливе

Капитан одного из судов, застрявших в Ормузском проливе после начала конфликта в Иране, рассказал о сложной обстановке на борту. Интервью с моряком публикует RT.

«В головах у нас были разные мысли… моя команда была в стрессе, переживала», — отметил капитан Раман Капур.

По его словам, после провала мирных переговоров ситуация заметно ухудшилась. Настроения на судне менялись от тревоги до относительного спокойствия, особенно в периоды временного перемирия. Капур подчеркнул, что длительное нахождение в зоне напряжённости оказывает серьёзное психологическое давление на экипаж, который вынужден работать в условиях неопределённости.