«Команда в стрессе»: Капитан рассказал о судах, застрявших в Ормузском проливе
RT: Капитан судна сообщил о напряжённой обстановке в Ормузском проливе
Обложка © GPTChat
Капитан одного из судов, застрявших в Ормузском проливе после начала конфликта в Иране, рассказал о сложной обстановке на борту. Интервью с моряком публикует RT.
«В головах у нас были разные мысли… моя команда была в стрессе, переживала», — отметил капитан Раман Капур.
По его словам, после провала мирных переговоров ситуация заметно ухудшилась. Настроения на судне менялись от тревоги до относительного спокойствия, особенно в периоды временного перемирия. Капур подчеркнул, что длительное нахождение в зоне напряжённости оказывает серьёзное психологическое давление на экипаж, который вынужден работать в условиях неопределённости.
Напомним, президент США Дональд Трамп после провала переговоров с Ираном объявил о введении морской блокады иранских портов с 14 апреля. Глава Белого дома заявил, что любые суда, оказавшиеся рядом с блокируемой акваторией, подвергнутся мгновенному удару.
Самые важные новости о конфликте на Ближнем Востоке — в специальном разделе Life.ru.