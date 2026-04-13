Трамп угрожает отправлять на дно корабли у зоны блокады Ормузского пролива
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Frantisek bezdek
Все иранские суда, приближающиеся к зоне блокады Ормузского пролива, будут потоплены американской армией. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в соцсетях.
Он отметил, что состоящий из 158 кораблей иранский военно-морской флот уже покоится «на дне морском». Однако у Ирана всё ещё остались так называемые «быстрые ударные корабли», поскольку США попросту не посчитали их серьёзной угрозой для себя, но теперь им тоже несдобровать.
«Предупреждение: если какой-либо из этих кораблей приблизится к нашей блокаде, они будут немедленно уничтожены», — угрожает американский лидер.
Ранее Трамп заявил, что США вводят морскую блокаду иранских портов с 14 апреля. До этого страны устраивали переговоры, оказавшиеся в итоге провальными. На фоне этих событий мировые цены на нефть резко выросли, танкерам пришлось менять маршруты, обходя опасный участок. В Тегеране назвали действия Вашингтона преступными, отметив, что теперь в безопасности не будет ни один порт в Персидском и Оманском заливах.
Самые важные новости о конфликте на Ближнем Востоке — в специальном разделе Life.ru.