14 апреля, 07:33

«Опасно и безответственно»: Китай встревожен из-за блокады Ормузского пролива

Обложка © Shutterstock / FOTODOM /nirioj pornjirawittayakul

Министерство иностранных дел Китая раскритиковало действия США в Ормузском проливе, назвав блокаду опасной и безответственной. Официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь высказал опасения Пекина на брифинге.

По его словам, ситуация вызывает особую тревогу на фоне достигнутых ранее договорённостей о временном прекращении огня. Усиление военного присутствия, по мнению Пекина, может привести к новой эскалации.

«Наращивание военного присутствия США и целенаправленная блокада лишь обострят противоречия и усугубят напряжённость ситуации, подорвут и без того хрупкое прекращение огня и поставят под большую угрозу безопасность судоходства в Ормузском проливе», — сказал дипломат.

Го Цзякунь подчеркнул, что такие действия несут риски для стабильности в регионе и глобальной безопасности.

Уже 2 нефтяных танкера прошли через Ормуз вопреки блокаде: кто бросил вызов США

Напомним, президент США Дональд Трамп после провала переговоров с Ираном объявил о введении морской блокады иранских портов с 14 апреля. Американский лидер утверждал, что все корабли, приблизившиеся заблокированной зоне будут немедленно уничтожены.

Андрей Бражников
