Уже 2 нефтяных танкера прошли через Ормуз вопреки блокаде: кто бросил вызов США

Смелый нефтяной танкер пересёк Ормузский пролив уже после введения морской блокады США, фактически проигнорировав ограничения. Судно прошло через стратегически важный маршрут днём 13 апреля, сообщает CNN со ссылкой на аналитическую компанию Kpler.

Речь идёт о танкере Elpis, зарегистрированном на Коморских островах. По данным источника, он находится под американскими санкциями с 2025 года. Судно обвиняют в участии в операциях с иранской нефтью — от её закупки до транспортировки в рамках так называемого «теневого флота».

Также через Ормузский пролив прошёл китайский танкер Rich Starry, также находящийся под санкциями США. Судно под флагом Малави первым пересекло водный путь после объявления блокады. На его борту находятся около 250 тысяч баррелей метанола и китайский экипаж.

Следом за ним в пролив идё ещё одно подсанкционное судно — Murlikishan, которое раньше перевозило российскую и иранскую нефть. Ожидается, что 16 апреля танкер заправится мазутом в Ираке.