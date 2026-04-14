Специальная военная операция
Наводнение в Дагестане
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
14 апреля, 13:10

Посол Израиля в Италии раскритиковал обложку L’Espresso с фото солдата ЦАХАЛ

Обложка © X / L’Espresso

Обложка итальянского журнала L’Espresso вызвала резкую реакцию со стороны израильских властей. Посол Израиля в Италии Джонатан Пелед заявил, что изображение является «манипуляцией».

«Фотография искажает сложную реальность», — подчеркнул дипломат у себя в блоге.

На обложке запечатлён боец Армии обороны Израиля, который, держа телефон, скалится на палестинскую девушку. Снимок вызвал бурную дискуссию в медиа и соцсетях.

Часть пользователей предположила, что изображение могло быть создано с помощью искусственного интеллекта. Однако редакция журнала это опровергла. В издании заявили, что автором фото является итальянский фотограф Пьетро Мастурцо. Кроме того, в сети появились видеозаписи, подтверждающие подлинность сцены.

Эрдоган: Турция может войти в Израиль, нам ничто не помешает

Ранее ЦАХАЛ нанесла массированные удары по Бейруту, долине Бекаа и южным территориям Ливана. В результате ударов погибли около ста человек, более пятисот ранены. ЦАХАЛ заявляет, что среди уничтоженных — племянник и личный помощник главы «Хезболлы» Али Юсуф Харши.

Александра Мышляева
  • Новости
  • Израиль
  • Обострение между Израилем и Палестиной
  • Война на Ближнем Востоке
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar