Посол Израиля в Италии раскритиковал обложку L’Espresso с фото солдата ЦАХАЛ
Обложка © X / L’Espresso
Обложка итальянского журнала L’Espresso вызвала резкую реакцию со стороны израильских властей. Посол Израиля в Италии Джонатан Пелед заявил, что изображение является «манипуляцией».
«Фотография искажает сложную реальность», — подчеркнул дипломат у себя в блоге.
На обложке запечатлён боец Армии обороны Израиля, который, держа телефон, скалится на палестинскую девушку. Снимок вызвал бурную дискуссию в медиа и соцсетях.
Часть пользователей предположила, что изображение могло быть создано с помощью искусственного интеллекта. Однако редакция журнала это опровергла. В издании заявили, что автором фото является итальянский фотограф Пьетро Мастурцо. Кроме того, в сети появились видеозаписи, подтверждающие подлинность сцены.
Ранее ЦАХАЛ нанесла массированные удары по Бейруту, долине Бекаа и южным территориям Ливана. В результате ударов погибли около ста человек, более пятисот ранены. ЦАХАЛ заявляет, что среди уничтоженных — племянник и личный помощник главы «Хезболлы» Али Юсуф Харши.
