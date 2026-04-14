Посол Израиля в Италии раскритиковал обложку L’Espresso с фото солдата ЦАХАЛ

Обложка итальянского журнала L’Espresso вызвала резкую реакцию со стороны израильских властей. Посол Израиля в Италии Джонатан Пелед заявил, что изображение является «манипуляцией».

«Фотография искажает сложную реальность», — подчеркнул дипломат у себя в блоге.

На обложке запечатлён боец Армии обороны Израиля, который, держа телефон, скалится на палестинскую девушку. Снимок вызвал бурную дискуссию в медиа и соцсетях.

Часть пользователей предположила, что изображение могло быть создано с помощью искусственного интеллекта. Однако редакция журнала это опровергла. В издании заявили, что автором фото является итальянский фотограф Пьетро Мастурцо. Кроме того, в сети появились видеозаписи, подтверждающие подлинность сцены.