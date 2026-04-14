14 апреля, 10:24

Эрдоган: Турция может войти в Израиль, нам ничто не помешает

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Mustafa Kirazli

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Mustafa Kirazli

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган допустил возможность войны с Израилем. Об этом сообщает издание The Jerusalem Post.

Турецкий лидер заявил, что из-за действий израильской стороны 1,2 млн жителей Ливана были вынуждены покинуть свои дома. Он призвал мировое сообщество не допустить подобного сценария в Палестине.

«Так же, как мы вошли в Ливию и Карабах, мы можем войти в Израиль. Ничто не мешает нам это сделать», — подчеркнул Эрдоган.

На эти слова отреагировал министр по делам культурного наследия Израиля Амихай Элияху. Он назвал турецкого лидера «мегаломанским диктатором» с империалистическими устремлениями.

Life.ru сообщал, что прокуратура Турции запросила для заочно арестованного израильского премьера Биньямина Нетаньяху пожизненное заключение по обвинениям в геноциде и других тяжких преступлениях. Ордер на арест израильского лидера и ещё 34 высокопоставленных чиновников Стамбульская генпрокуратура выдала ещё в ноябре 2025 года. Тюремные сроки турецкое правосудие запрашивает фантастические — от 1102 до 4596 лет.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Юрий Лысенко
