До 4596 лет тюрьмы потребовала прокуратура Турции для Нетаньяху

В Турции прокуратура потребовала пожизненного заключения для заочно арестованного премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху по обвинению в геноциде и других преступлениях. Данную информация передаёт газета Hürriyet.

Стамбульская генпрокуратура выдала ордер на арест Нетаньяху и ещё 34 высокопоставленных израильских чиновников ещё в ноябре 2025 года. Их обвиняют в геноциде, массированных бомбардировках сектора Газа и препятствовании доставке гуманитарной помощи. Теперь обвинительное заключение направлено в 10-й суд Стамбула по тяжким уголовным делам.

Прокуратура требует для всех 35 фигурантов пожизненное заключение, а также тюремные сроки от 1102 до 4596 лет. Среди обвиняемых, помимо Нетаньяху, — министр обороны Израиля Исраэль Кац, его предшественник Йоав Галлант, министр по делам наследия Амичай Элияху, министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир, глава генштаба ВС Израиля Эяль Замир и глава ВМС Давид Саар Салама.

Чиновникам вменяют преступления против человечности, геноцид, лишение свободы, жестокое обращение, причинение ущерба, грабёж и конфискацию транспортных средств. Расследование началось после того, как израильские власти задержали в октябре 2025 года активистов «Глобальной флотилии стойкости», пытавшихся доставить гумпомощь в Газу. Врачи и психологи осмотрели задержанных, которых затем депортировали в Турцию, что дало прокуратуре доказательства преступлений против человечности.

Ранее Реджеп Тайип Эрдоган публично обвинил израильского премьера Биньямина Нетаньяху в том, что тот стал настоящей катастрофой для своего же народа, пережившего Холокост. По словам президента Турции, даже сами израильтяне, вынужденные каждую ночь прятаться в бомбоубежищах, называют Нетаньяху главным бедствием, обрушившимся на них после Второй мировой войны.