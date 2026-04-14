14 апреля, 07:18

«Хезболла» не сдаётся: Потери Израиля в боях с Ливаном стали беспрецедентными с 1980-х годов

Обложка © ТАСС / ЕРА

Израильские военные несут колоссальные потери в личном составе и вооружении, атакуя Ливан. Об этом пишет Military Watch Magazine. Ливанское движение «Хезболла» не просто не сдаётся под натиском противника, но и наращивает количество ударов дронами по бронетанковым подразделениям Израиля.

«Израильские источники повсеместно отмечают, что недавние потери сухопутных войск являются беспрецедентными, по крайней мере, с 1980-х годов, когда израильтяне противостояли Сирийской арабской армии и местным военизированным формированиям в Ливане», — сказано в тексте.

Более того, «Хезболла» постоянно хвастается свими победами, публикуя ролики с подбитой израильской техникой: танки Merkava IV, бронированные бульдозеры Caterpillar D9 и тяжёлые БТР Namer. Сейчас бои между сторонами усилились и достигли своего пика — обмен ударами происходит постоянно.

Посол Лейтер: Израиль не станет обсуждать перемирие с «Хезболлой»

Ранее министр финансов Израиля Бецалель Смотрич выступил с предложением расширить территорию еврейского государства. Он хочет присоединить земли Газы, Ливана и Сирии. По его словам, именно такой подход «уважают» на Ближнем Востоке. Аннексия новых земель также поможет обеспечить безопасность Израиля, добавил министр.

Татьяна Миссуми
