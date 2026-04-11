Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

11 апреля, 04:52

Посол Лейтер: Израиль не станет обсуждать перемирие с «Хезболлой»

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / ChameleonsEye

Посол Израиля в США Йехиэль Лейтер в телефонном разговоре с ливанским коллегой заявил, что Тель-Авив не намерен поднимать вопрос о прекращении огня с шиитским движением «Хезболла». Об этом пишет Times of Israel.

«Израиль отказался обсуждать прекращение огня с Хезболлой», — приводит слова посла издание.

Накануне Ливан через американских посредников попросил приостановить удары по своей территории. По данным Axios, премьер Биньямин Нетаньяху пока не принял окончательного решения по этой просьбе.

В четверг глава израильского правительства поручил кабмину начать прямые переговоры с Бейрутом. Целью названы разоружение шиитской группировки и достижение мира между странами.

Этому предшествовали контакты между Ираном и США о двухнедельном перемирии. Предполагалось, что пауза в боевых действиях в Ливане будет соблюдаться. «Хезболла» тогда временно остановила свои атаки против Израиля.

Однако после интенсивных ударов по Бейруту и южным районам Ливана со стороны израильской армии шиитское сопротивление в четверг возобновило обстрелы. Что будет дальше — зависит от позиции Нетаньяху по просьбе ливанской стороны.

Трамп призвал Нетаньяху прекратить удары по Ливану
Трамп призвал Нетаньяху прекратить удары по Ливану

Как сообщалось ранее, встреча израильского и ливанского послов намечена на 14 апреля в здании Государственного департамента США в Вашингтоне. Стороны планировали определить дату старта переговоров о прекращении огня.

Актуальная информация о событиях на Ближнем Востоке — в разделе Life.ru.

Никита Никонов
