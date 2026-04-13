13 апреля, 10:36

Житель Комсомольска-на-Амуре сядет на 21 год за шпионаж и подготовку теракта

Обложка © freepik

Обложка © freepik

Апелляционный военный суд в Москве согласился с решением нижестоящей инстанции и оставил без изменения приговор 1-го Восточного военного окружного суда в Хабаровске, согласно которому мужчина получил 21 год тюрьмы за шпионаж и сотрудничество с украинскими спецслужбами. Об этом рассказали в объединённой пресс-службе судов Хабаровского края.

«Апелляция оставила без изменений решение 1-го Восточного военного окружного суда. По совокупности преступлений21 год лишения свободы с отбыванием первых 10 лет в тюрьме, остальной частив исправительной колонии строгого режима», — говорится в тексте.

В 2024 году житель Комсомольска-на-Амуре вышел на связь с представителем украинской разведки. Кураторы попросили мужчину помочь организовать диверсии и теракты в городе. Кроме того, обвиняемый передавал противнику информацию об объектах авиации в регионе. Также он смог завербовать ещё одного человека для работы на спецслужбы Украины. В итоге мужчина признан виновным по ст. 205 (приготовление к террористическому акту), ст. 205.1 (содействие террористической деятельности), ст. 276 (шпионаж).

Жителя Лыскова приговорили к 17 годам по делу о госизмене и диверсии
Жителя Лыскова приговорили к 17 годам по делу о госизмене и диверсии

Ранее сообщалось, что Верховный суд Республики Коми вынес обвинительный приговор бывшему школьному учителю из Сыктывкара Сергею Лебедеву, отправив его на 15 лет в колонию за диверсию на местной железнодорожной станции.

