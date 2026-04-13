Житель Комсомольска-на-Амуре сядет на 21 год за шпионаж и подготовку теракта

Апелляционный военный суд в Москве согласился с решением нижестоящей инстанции и оставил без изменения приговор 1-го Восточного военного окружного суда в Хабаровске, согласно которому мужчина получил 21 год тюрьмы за шпионаж и сотрудничество с украинскими спецслужбами. Об этом рассказали в объединённой пресс-службе судов Хабаровского края.

«Апелляция оставила без изменений решение 1-го Восточного военного окружного суда. По совокупности преступлений — 21 год лишения свободы с отбыванием первых 10 лет в тюрьме, остальной части — в исправительной колонии строгого режима», — говорится в тексте.

В 2024 году житель Комсомольска-на-Амуре вышел на связь с представителем украинской разведки. Кураторы попросили мужчину помочь организовать диверсии и теракты в городе. Кроме того, обвиняемый передавал противнику информацию об объектах авиации в регионе. Также он смог завербовать ещё одного человека для работы на спецслужбы Украины. В итоге мужчина признан виновным по ст. 205 (приготовление к террористическому акту), ст. 205.1 (содействие террористической деятельности), ст. 276 (шпионаж).

Ранее сообщалось, что Верховный суд Республики Коми вынес обвинительный приговор бывшему школьному учителю из Сыктывкара Сергею Лебедеву, отправив его на 15 лет в колонию за диверсию на местной железнодорожной станции.