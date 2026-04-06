В Коми экс-учителя осудили на 15 лет за диверсию

Верховный суд Республики Коми вынес обвинительный приговор бывшему школьному учителю из Сыктывкара Сергею Лебедеву, отправив его на 15 лет в колонию за диверсию на местной железнодорожной станции. О вынесенном решении проинформировала пресс-служба судов Республики Коми на официальной странице во «ВКонтакте».

«Суд установил, что Лебедев С.С., действуя по указанию неустановленных лиц, с целью разрушения и повреждения объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств, подрыва экономической безопасности Российской Федерации, в ночь с 26 на 27 августа 2025 года разбил на территории депо г. Сыктывкара стекло кабины тепловоза и поджёг его с помощью легковоспламеняющейся жидкости», — заявили в ведомстве.

Согласно материалам дела, из-за противоправных действий Лебедева внутреннее пространство кабины локомотива оказалось полностью уничтожено огнём, и восстановить работоспособность тепловоза без дорогостоящего ремонта уже не представлялось возможным.

Кроме вышеупомянутого наказания, судебная инстанция постановила взыскать с осуждённого свыше 25 миллионов рублей — именно во столько оценили ущерб от его действий. Из сообщения пресс-службы следует, что фигуранта признали виновным по части второй статьи 281 УК РФ. Отбывать наказание он будет так: сперва три года в тюрьме, а затем оставшиеся 12 лет — в исправительной колонии строгого режима.

