10 апреля, 12:53

Жителя Лыскова приговорили к 17 годам по делу о госизмене и диверсии

Обложка © РИА Новости / Кристина Кормилицына

Нижегородский областной суд приговорил жителя Лыскова Алексея Иванкова к 17 годам лишения свободы по делу о госизмене, диверсии и легализации денежных средств. Об этом сообщила объединённая пресс-служба судов региона.

Весной 2025 года мужчина выполнял задание представителей украинских спецслужб. За 1,5 тысячи рублей он сфотографировал шесть базовых станций связи в Лысковском округе и отправил снимки куратору. Позже, как следует из материалов дела, ему поручили выбрать одну из вышек для поджога. Иванков съездил на место, определился с объектом, но был задержан сотрудниками правоохранительных органов до совершения диверсии. В суде он полностью признал вину.

Первые три года осуждённый должен провести в тюрьме, оставшуюся часть срока — в колонии строгого режима. Также ему назначили штраф в 50 тысяч рублей. Иванков внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга. Приговор был вынесен 9 апреля.

Марина Фещенко
