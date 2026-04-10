Не поднимая глаз: Появилось видео, как экс-замминистра обороны Попов встретил суровый приговор

10 апреля 2026 года в 235-м гарнизонном военном суде Москвы завершилось оглашение приговора бывшему заместителю министра обороны РФ, генералу армии Павлу Анатольевичу Попову. Как передаёт корреспондент Life.ru, по состоянию здоровья 69-летний генерал слушал приговор сидя и на протяжении всего оглашения не поднимал глаз на судью. В руках он держал листочек и что-то записывал, периодически делая пометки.

Суд признал Павла Попова виновным и назначил ему наказание в виде 19 лет лишения свободы. Напомним, что гособвинение ранее запрашивало для Попова значительно более суровое наказание — до 22 лет колонии строгого режима, многомиллионный штраф и лишение генеральского звания. Сам подсудимый свою вину не признал и просил суд учесть его боевые заслуги и многолетнюю службу.