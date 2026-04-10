Суд приговорил генерала Попова к 19 годам тюрьмы с лишением звания и госнаград

235-й гарнизонный военный суд Москвы признал бывшего заместителя министра обороны РФ генерала армии Павла Анатольевича Попова виновным по нескольким тяжким статьям Уголовного кодекса РФ. Как передаёт корреспондент Life.ru из зала суда, решение он заслушал сидя, так как по состоянию здоровья не мог стоять.

Суд установил его вину в получении взяток в особо крупном размере, мошенничестве (в том числе хищении около 25,8 млн рублей, выделенных на нужды военно-патриотического парка «Патриот»), служебном подлоге, превышении должностных полномочий, а также незаконном хранении оружия. Решением суда, он лишён звания генерала и госнаград.

По совокупности преступлений Павлу Попову назначено наказание в виде 19 лет лишения свободы с отбыванием срока в колонии строгого режима. Кроме того, суд взыскал с осуждённого штраф в размере 85 миллионов рублей.