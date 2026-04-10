Суд приговорил генерала Попова к 19 годам тюрьмы с лишением звания и госнаград
235-й гарнизонный военный суд Москвы признал бывшего заместителя министра обороны РФ генерала армии Павла Анатольевича Попова виновным по нескольким тяжким статьям Уголовного кодекса РФ. Как передаёт корреспондент Life.ru из зала суда, решение он заслушал сидя, так как по состоянию здоровья не мог стоять.
Генерал Попов слушал приговор сидя и что-то записывал на листочке. Видео © Life.ru
Суд установил его вину в получении взяток в особо крупном размере, мошенничестве (в том числе хищении около 25,8 млн рублей, выделенных на нужды военно-патриотического парка «Патриот»), служебном подлоге, превышении должностных полномочий, а также незаконном хранении оружия. Решением суда, он лишён звания генерала и госнаград.
По совокупности преступлений Павлу Попову назначено наказание в виде 19 лет лишения свободы с отбыванием срока в колонии строгого режима. Кроме того, суд взыскал с осуждённого штраф в размере 85 миллионов рублей.
Напомним, что дело в отношении бывшего высокопоставленного военного чиновника рассматривалось в закрытом режиме с 2025 года. Попов был задержан в августе прошлого года по делу о коррупции. Следствие считает, что он причастен к мошенничеству в особо крупном размере — речь идёт о хищении около 30 миллионов рублей в период его работы в парке «Патриот». Прокурор запрашивает для него 22 года колонии. Также в ходе расследования, как сообщалось, были выявлены активы и недвижимость генерала, оцениваемые в сотни миллионов рублей. Сам Павел Попов свою вину не признал и в последнем слове просил суд учесть его боевые заслуги и вклад в развитие Вооружённых сил.
