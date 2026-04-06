Было всё, а им всё мало: Кто из элиты Минобороны сел за решётку, пока страна воюет Оглавление Строитель признался: украл у армии 9 миллиардов От Барвихи до скамьи подсудимых: Цаликов Привилегии кончились: СВО не индульгенция Пока Россия ведёт спецоперацию на Украине, в Минобороны идёт антикоррупционная зачистка: экс-замминистра Цаликов и Иванов стали фигурантами дел о создании ОПС и растрате, а бывший главный строитель Выгулярный признался в хищении 9 млрд рублей. Подробно — на Life.ru. 5 апреля, 21:20

Строитель признался: украл у армии 9 миллиардов

Обвиняемый в мошенничестве экс-руководитель Главного военно-строительного управления № 8 Вадим Выгулярный признал вину в хищении у Минобороны 9 млрд рублей на реализации 14 госконтрактов, раскаялся и выразил готовность сотрудничать со следствием.

Это уголовное дело ведётся ещё с 2023 года, и в одно производство с ним объединены ещё как минимум шесть уголовных дел. Их фигурантами являются бывший первый замминистра строительства Донецкой Народной Республики Юлия Мерваезова, кроме неё, бывший глава Главного управления обустройства войск (ГУОВ) Минобороны Евгений Горбачёв, ранее осуждённый за мошенничество.

Заочно в мошенничестве обвинён бывший сенатор от Костромской области Александр Тер-Аванесов, объявленный в розыск. Кроме них следователи допрашивали и бывшего замминистра обороны Тимура Иванова, правда, пока в статусе свидетеля. Всего фигурантами этих дел стали 9 человек.

Сам Выгулярный попал в фокус внимания правоохранителей после того, как в 2020 году контролируемое им ГВСУ № 8 получило контракты на строительство объектов для Ракетных войск стратегического назначения на сумму 3 млрд рублей. Тогда управление провалило эту стройку и передало её компании, где работал бывший коллега директора строительной организации, однако уже на сумму 2 млрд рублей.

Вадим Выгулярный пришёл в ГВСУ в 2017 году с должности директора ГВСУ № 16. Тогда две организации были объединены в одну, после чего он возглавил новую структуру и руководил её по 2020 год.

При этом стоит отметить, что Вадим Выгулярный не первый раз имеет проблемы с законом. Как выяснил Life.ru, ещё в 2006 году он был фигурантом уголовного дела по ч. 3 ст.159 УК РФ (мошенничество) и даже попадал в федеральный розыск. Как человек с подобным бэкграундом мог попасть в структуры Минобороны — вопрос открытый.

Неудивительно, что о Выгулярном почти ничего не писали в СМИ. В одном из его редких интервью, сохранившихся в Интернете, в 2018 году он сообщил, что в распоряжении возглавляемой им организации больше 1 тыс. единиц строительной техники и механизмов, больше 1 тыс. зданий и сооружений. С ними, мол, «любые задачи по плечу». «Главное, что я стараюсь сегодня объяснить людям, мы должны зарабатывать», — рассказывал тогда директор ГВСУ.

В последней доступной в Интернете декларации о доходах — за 2020 год — Выгулярный отчитался о годовом доходе почти в 6 млн рублей и наличии недвижимости общей площадью более 5 тыс. кв. метров. Это несколько земельных участков, два жилых дома, две квартиры, с десяток нежилых помещений и даже номер в санатории. Годом ранее при той же сумме дохода недвижки было на 2 тыс. кв. метров меньше.

От Барвихи до скамьи подсудимых: Цаликов

В день признания Выгулярным своего участия в хищении 9 млрд рублей появилась новость о задержании бывшего первого заместителя министра обороны Руслана Цаликова.

Ему предъявили обвинение в создании преступного сообщества, которое, по данным следствия, в 2017–2024 годах занималось хищением и отмыванием бюджетных средств, по двенадцати эпизодам растраты и легализации денег и по двум эпизодам получения взятки.

В отношении высокопоставленного чиновника возбуждено уголовное дело, и следствие уже потребовало арестовать Цаликова на два месяца — в ближайшее время ходатайство рассмотрит Басманный районный суд Москвы.

Незадолго до этого он трижды давал показания по первому делу другого бывшего замминистра обороны — Тимура Иванова. Оно касалось вывода более четырёх миллиардов рублей из банка «Интеркоммерц», основными фигурантами его являются экс-заместитель министра обороны Тимур Иванов и его бывший подчинённый Антон Филатов.

Цаликов — гражданский специалист, экономист по образованию, изначально занимавшийся наукой и образованием (был деканом экономического факультета Северо-Осетинского государственного университета имени К.Л. Хетагурова), позже дослужился до министра финансов Республики Северная Осетия – Алания.

В 1994 году он попал в МЧС, где стал первым заместителем министра РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий и следом за шефом менял ведомства и регионы, пока не попал в Минобороны и сразу на должность заместителя министра, где занимался расквартированием войск, жилищным обеспечением, строительством и капитальными ремонтами.

Кресло под Цаликовым закачалось в 2024 году — тогда после увольнения он попытался стать сенатором от Тувы, но потерпел неудачу. Возможно, именно это обстоятельство позволило правоохранителям предъявить бывшему первому замминистра обвинение.

За годы службы Цаликова его семья разжилась имуществом на миллиарды рублей — общая площадь недвижимости, которой владеет семейство, составляет более трёх тысяч гектаров. Среди них участок земли 2,2 гектара с лесом в элитной деревне Раздоры в Московской области стоимостью около 1,3 млрд рублей, дом в Барвихе за 500 млн и апартаменты на Патриарших прудах за 50.

Привилегии кончились: СВО не индульгенция

Одновременно пришла новость и о том, что начальник Выгулярного и коллега Цаликова Тимур Иванов получил окончательный отказ в отправке на СВО. Этого бывший замминистра обороны активно добивается с прошлого года — сразу после того, как ему вынесли обвинительный приговор летом прошлого года.

Иванов осуждён на 13 лет колонии и штраф 100 млн рублей за растрату в особо крупном размере (216 млн рублей ) на закупке паромов для Керченской переправы в Греции, а также за вывод и легализацию 3,9 млрд рублей, совершённые организованной группой. При этом часть имущества Тимура Иванова конфискована, а самого экс-замминистра признали банкротом.

Впрочем, похоже, это не последний приговор. Сейчас замглавы Минобороны является фигурантом отдельного дела о получении взятки в особо крупном размере. По данным следствия, он получил около 1,3 млрд рублей от компаний-подрядчиков министерства. И, наконец, он фигурант ещё одного дела о легализации доходов и незаконном обороте оружия. Расследование по этим делам продолжается, и в январе этого года ему продлили срок содержания под стражей до 23 апреля.

И без того лишённый свободы на 13 лет бывший чиновник Минообороны, похоже, не прочь сбежать не только от нового приговора, но и не сидеть по первому. Такую возможность государство предоставляет осуждённым гражданам России, если они соглашаются отправиться на фронт, — для участников СВО закон предусматривает особые льготные основания для досрочного погашения судимости или освобождения от наказания.

Однако 5 марта Мещанский райсуд Москвы счёл службу «привилегией, а не индульгенцией» и отказал Иванову в заключении контракта, таким образом подтвердив всё больше распространяющееся в России мнение, что неприкасаемых больше нет.

Авторы Евгений Кузнецов