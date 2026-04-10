Авария на Запорожье оставила без электричества почти всю Херсонскую область
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Kryvosheia Yurii
После технологического сбоя в энергосистеме Запорожской области значительная часть Херсонской области осталась без электроснабжения. Об этом сообщили в «Херсонэнерго».
Из-за повреждения высоковольтной линии электропередачи нарушилось распределение электроэнергии в соседнем регионе. В результате инцидента полностью без электричества оказались десять административных округов Херсонской области. Ещё четыре округа столкнулись с частичным отключением подачи электроэнергии. Специалисты работают над восстановлением стабильного энергоснабжения и устранением последствий технологического сбоя.
Ранее в Энергодаре Запорожской области было зафиксировано полное отключение электроснабжения. Около шести часов утра 9 апреля произошло отключение высоковольтной линии из-за срабатывания защитных систем.
Главные происшествия, пожары, аварии и спасательные операции — в разделе «Происшествия» на Life.ru.